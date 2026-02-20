Ya abrió la inscripción a más de 250 cursos y talleres culturales

La inscripción a los programas de las Casas de Cultura, que comenzarán a partir del 2 de marzo, debe hacerse a través de la plataforma online municipal TESI.

Las Casas de Cultura de Beccar, Villa Adelina, Martínez (dos sedes) y Boulogne ofrecerán un amplio abanico de cursos de distinta duración, en su gran mayoría con cursada una vez por semana, aunque también habrá seminarios de corta duración. Los cursos son arancelados, se dictarán entre las 9 y las 20h, y comenzarán, en forma progresiva, a partir del próximo lunes 2 de marzo.

“Hay una gran variedad de cursos para distintas edades e intereses, incluidos aquellos vinculados con oficios y emprendurismo, y también muchísimos talleres nuevos. Los invitamos a recorrer la grilla y sumarse a la siempre desafiante aventura de aprender”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

En Artes y Oficios habrá Panadería, Facturas argentinas, Cocina Internacional, Cocina y panadería saludable, Pastelería, Repostería infantil, Maquillaje social y artístico, Mosaiquismo, Soldadura artística, Lencería, Peluquería, Huerta inicial, Herramientas de Google para emprendedores, Cosmética natural, Barbería, Carpintería y reciclaje, y Liderá tu emprendimiento, entre otros.

En Lenguajes artísticos la lista incluirá Análisis literario, Arte para niños, Bajo, Canto, Percusión, Piano, Guitarra, Ritmos latinos, Country line dance, Danza +40, Salsa, Cerámica guaraní, Telar, Acuarelas y técnicas mixtas, Dibujo, Pintura, Fotografía y Narrativa audiovisual.

También se podrá cursar Escritura creativa, Taller literario, Teatro, Taller de material didáctico textil (elaboración de objetos lúdicos), Laboratorio de ciencia y arte, Circo, acrobacia y malabares para niños.

Bienestar Personal ofrecerá Chi kung, Cuerpo en movimiento, Gimnasia correctiva, Yoga (Intermedio y Principiante), Gimnasia en silla, Tai chi chuan, Taller de flexibilidad y fuerza, Tango y mucho más.

Tecnología e Informática ofrecerá Celulares Android 1, Computación, Office (Inicial y Avanzado), Affinity (Illustrator y Photoshop), Redes socialesy Uso de la notebook, entre otros.

Por último, Idiomas propone Inglés en nivel inicial (adultos y niños), Inglés conversación y para viajeros; Italiano (varios niveles), Portugués y Francés avanzado, entre otras ofertas.

“Nuestras Casas son grandes usinas de conocimiento, de producción, de intercambio, de aprendizajes compartidos y también son espacios donde se generan redes de emprendimientos y proyectos que trascienden nuestras aulas”, cerró la funcionaria.

La grilla completa de los cursos está disponible en la web municipal (https://www.sanisidro.gob.ar/cursosculturayjuventud). Para inscribirse se debe ingresar a tesi.sanisidro.gob.ar y registrarse como usuario. Obtenido el permiso, ingresar en “Inscripciones” y luego en “Cultura”, donde se despliegan los cursos vigentes.

Informes: [email protected]