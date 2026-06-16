Vacaciones de invierno en el Teatro Marshall

Una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

Sábado 18 de julio – 18h – EL PRINCIPITO

Estas vacaciones de invierno, una nueva adaptación escénica de El Principito invita a redescubrir la entrañable obra de Antoine de Saint-Exupéry combinando teatro, canto, danza y orquesta en vivo, en una experiencia sensible y envolvente. Con un elenco conformado por cantantes líricos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) junto a intérpretes actorales, bailarinas clásicas y acompañamiento orquestal en vivo.

Miércoles 22 de julio – 15h – EL BOSQUE ENCANTADO

Una mágica aventura, donde recorreremos tus canciones favoritas junto a estas dos hermanas y su amigo muñeco de nieve.

Debemos entrar al bosque encantado, para descubrir la verdad, el pasado de nuestra reina y conocer el por qué de sus poderes.

Pero no a todos les gustan los finales felices, así que también los esperan unos villanos sorpresas, que vienen a arruinar toda la diversión con sus fechorías e intentarán apoderarse de nuestro muñeco de nieve favorito.

Miércoles 22 de julio – 17h – SONICO RECARGADO

Sonic y su inseparable amigo Tails descubren que Shadow, el misterioso y poderoso rival, se ha aliado con el malvado Eggman para robar la Esmeralda Maestra y conquistar la Tierra. ¿Podrán Sonic y su equipo detenerlos a tiempo?. Para eso necesitan algo muy especial: ¡tu ayuda!

Viernes 24 de julio – 15h – LAS AVENTURAS DE MARIO

Nuestros valientes amigos se embarcarán en una misión épica para rescatar a la princesa y salvar el reino de las garras del malvado villano que busca dominar el universo. Acompañados por un simpático amigo de rugido amistoso, viajarán por diferentes planetas y galaxias, enfrentando desafíos y enemigos para alcanzar su objetivo y restaurar la paz en el cosmos.

¿Podrán nuestros héroes cumplir su misión y restaurar la paz en las galaxias?

Viernes 24 de julio – 17h – JUGUETES EN APUROS!

En una habitación llena de risas, un nuevo desafío llega para cambiar el juego. Los juguetes tradicionales se unen para demostrar que su magia sigue intacta. Con canciones, bailes y juegos, lo clásico y lo nuevo se fusionan para crear diversión sin límites. Pero el desafío es grande: el nuevo juguete parece tener un plan para cambiar las reglas del juego. ¿Lo logrará? La amistad y la creatividad serán las claves para salvar la diversión. ¿Podrán los juguetes superar el desafío y seguir siendo los reyes de la habitación?

Sábado 25 de julio – 15h – EL CORAZÓN DEL OCÉANO

Un viaje a través del océano, junto a semidios favorito de la gente y nuestros amigo Loto y Moni, donde se enfrentarán con grandes desafíos, trabajarán en equipo y conectarán al océano con nuevos pueblos, les dará mucha fuerza y demostrarán que, con coraje y siendo un equipo , todo es posible. Con muchas coreografías, efectos especiales y canciones que te harán cantar y emocionarte, esta historia te llevará a un mundo de magia y aventura que atrapará a grandes y chicos por igual.

Sábado 25 de julio – 17h – ESCUADRÓN AL RESCATE

Los cachorros más famosos del mundo llegan al teatro. Cuando un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad, Ryder recibe la llamada de emergencia. Sin dudarlo, convoca a toda la patrulla. Todo el equipo desplegará sus habilidades y, sobre todo, el valor del trabajo en equipo para demostrar que “¡no hay nada imposible para la pata patrulla!”. Con una puesta en escena visualmente impactante, efectos especiales en vivo y coreografías súper dinámicas, el show invita a los espectadores a ser parte activa de la historia, interactuando con los personajes desde sus butacas.

Domingo 26 de julio – 15h – PODER K-POP

La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces. Poder K-Pop es un show único que combina música, emoción y un mensaje inspirador para toda la familia.

Lunes 27 de julio – 16h – PIÑON FIJO

Lunes 27 de julio – 17h – AVENTURAS MINERAS

Si amas los videojuegos, no te podés perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia. Acompañá a Alex y Steve en una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo. Pero cuidado… ¡Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho! Solo con ingenio y colaboración lograremos demostrarles que juntos somos más fuertes. Desafíos, risas y mucha diversión te esperan en esta gran aventura interactiva.

Miércoles 29 de julio – 16h – UNA MÁGICA AMISTAD

En esta emocionante experiencia en TikTok, el público se sumerge en el mundo de Conejita kpop. Con el próximo Día de Talentos, Conejita kpop se prepara para presentarse con su banda musical, pero antes, sus amigos le enseñan la importancia de trabajar en equipo. En esta divertida y musical aventura, el público también tendrá un papel especial al final, con una sorpresa musical inesperada para Conejita kpop.

Jueves 30 de julio – 15h – CUENTOS Y CANCIONES – MARÍA ELENA WALSH

Jueves 30 de junio – 17h – CAPERUCITA ROJA

Viernes 31 de julio – 15h – AVENTURAS PERRUNAS K-POP

Viernes 31 de julio – 17h – UNA FAMILIA TENEBROSA

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL

PERÚ 1401 – TIGRE

(entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)

http://www.teatroninimarshall.com.ar/

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