Turismo: el Municipio de Tigre participó de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

El encuentro se desarrolló en la Provincia de Entre Ríos y contó con la presencia de representantes comunales. La actividad tuvo como objetivo fortalecer al territorio como destino para toda la familia y fomentar los vínculos con otras ciudades.

En la localidad de Colón, Provincia de Entre Ríos, se llevó adelante la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026. Participaron del encuentro autoridades del Poder Ejecutivo local y promotores del área de Turismo del Municipio de Tigre a través de un stand institucional.

Durante la jornada, los representantes entregaron folletería informativa con datos sobre las diferentes actividades culturales y ofertas comerciales, gastronómicas y hospedajes del distrito.

“Estos encuentros nos permiten seguir posicionando a Tigre como un destino activo, que no solo promociona su oferta turística sino que también construye vínculos estratégicos con otras localidades del país. Participar en eventos de alcance nacional nos brinda la posibilidad de mostrar la diversidad de experiencias que ofrece nuestra comunidad y consolidar una red de trabajo colaborativo con ciudades que comparten una fuerte identidad turística”, señaló la subsecretaria de Turismo, Natalia Cazzola.

También, se realizaron propuestas lúdicas con merchandising de Tigre y material promocional con la finalidad de promover a la ciudad y potenciar el turismo.

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 se desarrolló durante dos jornadas y el objetivo fue fortalecer al territorio como sitio turístico los 365 días del año; cómo así también intercambiar experiencias de gestión con autoridades de diferentes territorios y destinos.