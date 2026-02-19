Julio Zamora estuvo presente en la misa homenaje al Padre “Pancho” Soares, a 50 años de su martirio 

El intendente de Tigre acompañó la ceremonia en la parroquia Nuestra Señora de Carupá, presidida por el Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride. El sacerdote fue fusilado el 13 de febrero de 1976, víctima de los grupos parapoliciales de la Triple A.

A 50° años del asesinato del Padre Francisco “Pancho” Soares, se llevó adelante una misa homenaje en la Parroquia Nuestra Señora de Carupá, ubicada en Tigre centro. Estuvo presente el intendente Julio Zamora junto a autoridades del Poder Ejecutivo comunal y eclesiásticas.

“Durante la ceremonia rememoramos la figura de un sacerdote que cumplió un rol muy importante dentro de la comunidad, ayudando a los que más necesitaban. El Padre Pancho es un ejemplo de compromiso social y fe. Este día nos permite volver a reflexionar sobre el periodo más oscuro de nuestra historia”, expresó el jefe comunal.

Francisco Soares fue miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y tuvo un papel activo en su comunidad al acompañar a los trabajadores. Fue asesinado por los grupos parapoliciales de la Triple A, el 13 de febrero de 1976 en la parroquia Nuestra Señora de Carupá, como consecuencia de sus denuncias a los secuestros y apremios ilegales contra los obreros.

La misa se llevó adelante en horas de tarde y fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride, quien estuvo acompañado por autoridades eclesiásticas, vecinos y vecinas.

El director general de Derechos Humanos, Alejandro Rumberger, dijo: “Es una fecha importantísima por todo lo que produce el Padre Pancho. Reconstruir la memoria y entender la lucha de los trabajadores de esa época como también la participación de él en su comunidad es fundamental para este presente. A través del intendente Julio Zamora estamos realizando cinco murales de Soares y apoyando la mantención de las iglesias”.

Cabe destacar que el intendente Zamora acompañó la inauguración en 2021 del Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares, ubicado en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Carupá. Fue construido en articulación entre el Municipio, la comunidad y la empresa Brickell, donde se exponen diferentes objetos que pertenecieron al sacerdote con el fin de rememorar su labor comunitaria.