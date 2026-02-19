Con fondos 100% municipales la comuna trabaja en la refacción de las escuelas del distrito

Comenzaron los trabajos de transformación y reacondicionamiento de las instituciones educativas, obras claves para garantizar el ciclo lectivo 2026.

Con el eje central en la educación, el Senador provincial e intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii confirmó que el Municipio de José C. Paz ya tiene en marcha el plan de refacción de todas las escuelas estatales del distrito, para que estudiantes, docentes y directivos comiencen el año escolar en las mejores condiciones.

Un dato que cobra especial relevancia es que ningún establecimiento educativo de gestión estatal quedará afuera de este plan: todas las escuelas del distrito serán refaccionadas y reacondicionadas antes del inicio del ciclo lectivo 2026, garantizando así que cada alumno y alumna cuente con un espacio digno y en condiciones óptimas para aprender desde el primer día de clases.

Durante el receso de verano, la Municipalidad -en coordinación con el Consejo Escolar y las secretarías de Educación, Gobierno, y Obras y Servicios- recibieron los materiales necesarios para iniciar los trabajos. En este marco, el Municipio ya adquirió todos los equipamientos necesarios para llevar adelante las refacciones, incluyendo los kits de pintura para renovar las instalaciones de cada escuela. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo anual que destina significativamente del presupuesto municipal a mejorar la infraestructura escolar.

El Presidente del Consejo Escolar, Carlos Leiva, y el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Prof. Mario Martínez, resaltaron el compromiso de Ishii con la educación pública: “Tenemos el firme compromiso de priorizar que las escuelas y nuestros chicos y chicas tengan la educación pública y de calidad que se merecen”.

“Con este programa de reacondicionamiento integral, el Municipio reafirma su rol de estado presente al servicio de la comunidad, garantizando que cada niño y niña de José C. Paz pueda aprender en un espacio adecuado desde el primer día de clases”, dicen desde el municipio.