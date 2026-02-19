jueves, febrero 19, 2026
Boulogne Corre: se confirmó la nueva fecha de la tradicional carrera

Redacción Periódico Para Todos

Luego de su postergación por cuestiones climáticas en 2025, la carrera solidaria se realizará este 29 de marzo. 

Los vecinos y visitantes inscriptos recibirán un mail para confirmar su participación.

El domingo 29 de marzo a las 8 hs, el Municipio de San Isidro recibirá a visitantes y vecinos de San Isidro para participar de la 13ª edición de Boulogne Corre. La carrera será gratuita y tendrá que ser confirmada por los inscriptos, abriendo posibles cupos para nuevos participantes.

El punto de partida estará ubicado en avenida Avelino Rolón y Verduga, y el recorrido irá a lo largo de las calles principales de la ciudad. La carrera tendrá una distancia competitiva de ocho kilómetros, otra de cuatro kilómetros y una participativa de un kilómetro. Una semana antes se hará la entrega de kits.

La participación es gratuita, y como fue pospuesta en noviembre del año pasado, se enviará un mail masivo a los inscriptos para que confirmen su lugar. De esta manera, quienes no puedan participar en esta nueva fecha, liberarán cupos para otras personas. El evento es a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne, por lo que se solicita llevar un alimento no perecedero.