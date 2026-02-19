Boulogne Corre: se confirmó la nueva fecha de la tradicional carrera

Luego de su postergación por cuestiones climáticas en 2025, la carrera solidaria se realizará este 29 de marzo.

Los vecinos y visitantes inscriptos recibirán un mail para confirmar su participación.

El domingo 29 de marzo a las 8 hs, el Municipio de San Isidro recibirá a visitantes y vecinos de San Isidro para participar de la 13ª edición de Boulogne Corre. La carrera será gratuita y tendrá que ser confirmada por los inscriptos, abriendo posibles cupos para nuevos participantes.

El punto de partida estará ubicado en avenida Avelino Rolón y Verduga, y el recorrido irá a lo largo de las calles principales de la ciudad. La carrera tendrá una distancia competitiva de ocho kilómetros, otra de cuatro kilómetros y una participativa de un kilómetro. Una semana antes se hará la entrega de kits.

La participación es gratuita, y como fue pospuesta en noviembre del año pasado, se enviará un mail masivo a los inscriptos para que confirmen su lugar. De esta manera, quienes no puedan participar en esta nueva fecha, liberarán cupos para otras personas. El evento es a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne, por lo que se solicita llevar un alimento no perecedero.