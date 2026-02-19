El Municipio entregó elementos destinados al cuidado de la primera infancia

El encuentro se realizó en el Jardín de Infantes N° 926, en el marco del Programa Redes para el Cuidado de la Primera Infancia. El espacio educativo recibió materiales de plaza blanda que irá acompañado de talleres con centralidad en el derecho al juego y la promoción de los lazos entre los niños y niñas y sus familias.

En el Jardín de Infantes N° 926 de General Pacheco, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezó una entrega de elementos, con el objetivo de continuar fortaleciendo capacidades territoriales para el cuidado integral en la primera etapa de la vida de niños y niñas. Se trata de una iniciativa llamada “Vení y Juguemos Juntos” en el marco del programa municipal “Redes para el Cuidado de la Primera Infancia”.

Allí, Gisela Zamora destacó la importancia de la propuesta y de las diferentes políticas públicas que implementa la comuna para las infancias y señaló: “Se trata de un encuentro en el cual entregamos material y elementos para que quienes crecen en Tigre lo hagan de la mejor manera”.

A través de esta propuesta de fortalecimiento, el Gobierno comunal otorga materiales de plaza blanda a organizaciones y espacios comunitarios. Además, se dictan talleres destinados a brindar herramientas a los adultos fortaleciendo prácticas de cuidado de los niños y niñas. Se ejecutan estas estrategias desde un enfoque de derechos reconociendo que el cuidado integral debe ser promovido desde un trabajo intersectorial.

“Venimos llevando adelante el programa que tiene que ver con establecer estrategias destinadas a los más pequeños. Este jardín está inaugurando la sala de un año y en este contexto brindamos un acompañamiento integral que incluye actividades destinadas a toda la comunidad educativa“, señaló la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Este programa municipal se realiza desde el año 2023 mediante el cual el Gobierno comunal trabaja de manera cercana con actores en el territorio para el trabajo intersectorial y fortalecimiento de redes comunitarias que acompañan a la primera infancia y sus familias.