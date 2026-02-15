domingo, febrero 15, 2026
Noticias Tigre 

Continúan los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N° 28 de Benavídez

Redacción Periódico Para Todos

El intendente de Tigre supervisó las labores que el Municipio lleva adelante en el espacio educativo. El proyecto, además, abarca la construcción de una cocina, sala para auxiliares y profesores y un nuevo acceso para los estudiantes.

El Municipio de Tigre continúa adelante con los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N° 28, en el barrio La Esperanza de Benavídez. El intendente Julio Zamora recorrió la obra, que se realiza con fondos del Gobierno comunal.

Los trabajos de ampliación – que abarcan 380 m2 – contemplan una nueva entrada para los alumnos; 4 aulas nuevas para continuar aumentando la matrícula estudiantil; una biblioteca; núcleos sanitarios nuevos; cocina; una sala para profesores y otra para auxiliares.

En el contexto del receso estudiantil, el Municipio de Tigre lleva adelante tareas de conservación, puesta en valor y optimización en diversos edificios escolares del partido, con la finalidad de asegurar el comienzo del año escolar en espacios que reúnan mejores condiciones de infraestructura y confort, beneficiando así a toda la comunidad educativa.