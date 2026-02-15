Continúan los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N° 28 de Benavídez

El intendente de Tigre supervisó las labores que el Municipio lleva adelante en el espacio educativo. El proyecto, además, abarca la construcción de una cocina, sala para auxiliares y profesores y un nuevo acceso para los estudiantes.

El Municipio de Tigre continúa adelante con los trabajos de ampliación en la Escuela Secundaria N° 28, en el barrio La Esperanza de Benavídez. El intendente Julio Zamora recorrió la obra, que se realiza con fondos del Gobierno comunal.

Los trabajos de ampliación – que abarcan 380 m2 – contemplan una nueva entrada para los alumnos; 4 aulas nuevas para continuar aumentando la matrícula estudiantil; una biblioteca; núcleos sanitarios nuevos; cocina; una sala para profesores y otra para auxiliares.

En el contexto del receso estudiantil, el Municipio de Tigre lleva adelante tareas de conservación, puesta en valor y optimización en diversos edificios escolares del partido, con la finalidad de asegurar el comienzo del año escolar en espacios que reúnan mejores condiciones de infraestructura y confort, beneficiando así a toda la comunidad educativa.