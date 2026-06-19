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Más de 100 jóvenes de 17 años buscan financiamiento para sus emprendimientos

Redacción Periódico Para Todos

El próximo 24 de junio, estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires participarán de la Rueda de capitalización de Aprender a emprender, un programa educativo de Junior Achievement Argentina. En esta experiencia presentarán emprendimientos reales y buscarán financiamiento para hacer crecer sus proyectos.

Más de 100 jóvenes emprendedores de entre 16 y 17 años serán protagonistas de una nueva edición de la Rueda de capitalización de Aprender a emprender, el programa educativo de Junior Achievement que impulsa a estudiantes de nivel secundario a crear, organizar y gestionar un emprendimiento real.

La actividad se realizará el miércoles 24 de junio, de 11 a 13 horas, en la Bolsa de Cereales (Av. Corrientes 127, CABA) y marcará uno de los momentos más importantes del recorrido: la posibilidad de presentar sus proyectos ante potenciales inversores, compartir sus propuestas de valor y poner en práctica habilidades clave para el mundo del trabajo y el emprendimiento.

Como parte de la jornada, se realizará un panel en el que referentes de distintos perfiles compartirán sus experiencias y aprendizajes a lo largo del camino emprendedor.

Entre los participantes estarán Juan Cabrera, reconocido emprendedor y ejecutivo con más de 25 años de trayectoria en el sector tecnológico, cofundador y socio general de Xperiment Ventures; Mariano González, estudiante del Instituto Corazón de María de Chascomús, egresado de Aprender a Emprender en 2025 y mentor de los estudiantes de su escuela; y Milena Russmann, egresada del programa de Mujeres emprendedoras en 2024, y hoy líder de su propio emprendimiento, Entre Discos.

En este panel, compartirán los desafíos, aprendizajes y oportunidades que surgen al emprender, mostrando cómo una primera experiencia en la escuela puede convertirse en un proyecto propio o incluso en una trayectoria profesional.

Los emprendimientos participantes reflejan intereses y preocupaciones de los estudiantes con la actualidad, presentando propuestas vinculadas al bienestar, la economía circular, la personalización de productos y el cuidado del ambiente. La diversidad de productos y servicios dan cuenta de la creatividad y capacidad de innovación de los jóvenes emprendedores.

“En un contexto donde cada vez resulta más importante desarrollar capacidades para adaptarse a los cambios, emprender se convierte en una herramienta para fortalecer la confianza, el pensamiento crítico y la capacidad de transformar ideas en acción. La educación emprendedora no solo impulsa proyectos, sino que ayuda a los jóvenes a proyectarse, tomar decisiones y construir su propio camino”, menciona Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina y agrega: “Este evento busca acercar a los jóvenes a experiencias concretas de liderazgo, innovación y toma de decisiones”.

Además, la experiencia continuará de manera virtual con la Rueda de capitalización online, que se desarrollará del 25 de junio al 6 de julio. A través de la plataforma, cualquier persona podrá conocer los emprendimientos e invertir en las iniciativas.  Con el objetivo de descubrir a los próximos emprendedores, la propuesta invita a apoyar proyectos reales liderados por jóvenes y ser parte de este semillero de innovación y talento. Más información en https://aprenderaemprender.org.ar/rueda/