Un hombre fue embestido por un automóvil luego de cruzar varias veces la Ruta 197

El siniestro quedó registrado por los dispositivos de video vigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió una rápida asistencia del SET. El vehículo no logró frenar a tiempo y atropelló al sujeto, quien sufrió heridas leves.

En General Pacheco, las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron una imprudencia peatonal en plena Ruta 197. Un automóvil embistió a un hombre que cruzó peligrosamente la calzada varias veces.

El hombre se trasladaba a pie de manera vehemente cruzando de lado a lado la Ruta 197. Varios vehículos lograron esquivarlo -incluyendo un colectivo- pero otro rodado no logró frenar y lo impactó de lleno. El sujeto cayó al asfalto y fue asistido rápidamente por un móvil del COT que se encontraba patrullando la zona. Al intentar identificarlo, el sujeto escapó corriendo.

Posteriormente, los agentes de la central de monitoreo activaron el protocolo de asistencia correspondiente: médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), brindaron los primeros auxilios a la víctima y luego lo trasladaron al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco. Agentes de Defensa Civil también participaron del operativo.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.