Una invitación a descubrir cómo las lenguas moldean nuestra forma de ver el mundo
En coordinación con la Filial Zona Norte de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Zona Norte, el Concejo Deliberante de San Isidro será sede de la charla “Diversidad lingüística: ¿qué nos enseña el estudio de las lenguas?”, una propuesta que se desarrollará el sábado 27 de junio, a las 16, en 25 de Mayo 459, San Isidro. Entrada libre y gratuita.
La disertación estará a cargo de Nicolás Bird, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y becario del CONICET, quien abordará la tipología lingüística, una rama de la lingüística dedicada a explorar la extraordinaria diversidad de las lenguas del mundo y a comprender tanto sus diferencias como los rasgos que comparten.
A través de numerosos ejemplos, el especialista invitará al público a descubrir lenguas que organizan la realidad de maneras muy distintas: idiomas que exigen indicar cómo se obtuvo una información, que describen el espacio según los puntos cardinales o que clasifican los colores, los objetos y los vínculos familiares de formas diferentes a las habituales en nuestra cultura.
El recorrido incluirá experiencias de trabajo de campo realizadas por el disertante junto a comunidades indígenas angaité del Chaco paraguayo, proponiendo una reflexión sobre el valor del estudio de las lenguas (especialmente las originarias) para comprender la historia, la diversidad cultural y el funcionamiento de la mente humana.