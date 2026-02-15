Se busca reactivar la Autopista Presidente Perón

Con una extensión de 83 kilómetros, la Autopista Presidente Perón busca consolidarse como el “Tercer Anillo” de circunvalación del conurbano. El proyecto, impulsado por la gestión bonaerense para aliviar el colapso vial, conectará 12 municipios desde Ituzaingó (zona oeste del Gran Buenos Aires) hasta La Plata (en la zona sur), permitiendo cruzar de norte a sur sin necesidad de ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.

(Por: Andrés Linares. Diario Anticipos). La Autopista Presidente Perón, un sueño para los bonaerenses. El estado de las rutas y el intenso caudal vehicular son preocupaciones centrales en la agenda de infraestructura nacional. En este escenario, la ciudad de La Plata -punto de convergencia diario por motivos laborales, académicos y administrativos- suele quedar saturada por su dependencia de rutas tradicionales. Actualmente, muchos conductores deben cruzar la Ciudad de Buenos Aires para conectar con la Autopista Buenos Aires-La Plata o recurrir a la Ruta 6.

Para mitigar esta situación, el gobierno de Axel Kicillof impulsa la finalización de la Autopista Presidente Perón, una de las obras más ambiciosas del conurbano bonaerense. El proyecto busca concluir tramos pendientes tras más de 20 años de ejecución y modernizar la traza completa.

Este corredor estratégico conectará el norte y el sur del Gran Buenos Aires a lo largo de 83 kilómetros, uniendo el Acceso Oeste (Ituzaingó) con la Autovía RP 2 (La Plata), beneficiando directamente a 12 municipios y agilizando el tránsito para miles de vecinos.

Los doce distritos son: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui, lo que se conoce como el ‘Tercer Anillo’.

El ‘Primer Anillo’ es la General Paz; el ‘Segundo Anillo’ el Camino de Cintura y la Autopista Presidente Perón es el ‘Tercer Anillo’.

Actualmente, el traslado hacia La Plata -polo administrativo, judicial y universitario del país- padece un déficit logístico crítico a causa de que la Autopista Presidente Perón no esta terminada. La mayoría de los conductores provenientes del oeste o el norte del conurbano se ven obligados a cruzar el tejido urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para empalmar con la Autopista Buenos Aires-La Plata, o bien desviarse por la saturada Ruta 6.

La culminación de la Autopista Presidente Perón propone una alternativa radical: 83 kilómetros de traza continua que permitirán circunvalar el conurbano sin ingresar a la Capital Federal.

El proyecto no solo es una vía de tránsito rápido; es un corredor estratégico que atraviesa el corazón productivo de la provincia. La traza completa conectará desde el Acceso Oeste (Ituzaingó) hasta la Autovía RP 2 (La Plata), impactando de forma directa en 12 distritos:

Zona Norte y Oeste: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo.

Zona Sur: La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

Y es que retoma e Camino del Buen Ayre, que cruza la Autopista del Oeste, y continúa hacia la zona sur del Conurbano para terminar en Berazategui.

Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 12 millones de personas, reduciendo los tiempos de viaje hasta en un 40% para los vehículos de carga pesada y particulares que hoy deben lidiar con semáforos y congestionamientos urbanos.

La reactivación de los tramos pendientes implica una inversión multimillonaria en un contexto de recorte de fondos nacionales. Sin embargo, para el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la obra es «prioridad absoluta» por tres razones clave:

Seguridad Vial: La modernización incluye iluminación LED de última generación, colectoras vecinales y puentes sobre nivel para eliminar cruces peligrosos. Logística: Conecta los parques industriales de la zona oeste con el Puerto de La Plata, bajando costos operativos de transporte.

Desarrollo Inmobiliario: La apertura de la traza ya está impulsando nuevos desarrollos en zonas antes aisladas de municipios como San Vicente y Presidente Perón.