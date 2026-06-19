En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, Zamora reconoció la labor de los agentes al servicio de la comunidad

En el SUM del HCD, el intendente agasajó al personal que dedica su trabajo al resguardo de los vecinos. Durante la ceremonia, el Municipio destacó la trayectoria y el esfuerzo que todos los días realizan los miembros de los cuartes.

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el intendente Julio Zamora reconoció la labor que realiza el personal dedicado al resguardo de los vecinos y vecinas. La ceremonia fue en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde el jefe comunal renovó su compromiso con todos los cuarteles del distrito.

“Como todos los años organizamos esta reunión para destacar el valor que significa para una comunidad tener los distintos cuarteles en cada una de las ciudades más importantes de Tigre. Desde el Municipio, a pesar del contexto económico que transitamos, mantenemos firme esta alianza estratégica para que este servicio siga manteniendo los estándares de calidad”, sostuvo el jefe comunal.

Durante el encuentro, el intendente dialogó con el personal de bomberos. Luego, se reconoció la trayectoria y abnegación de miembros de los cuarteles de General Pacheco, Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro. Finalmente, Zamora brindó unas palabras a los presentes.

La secretaria de Educación, Gisela Zamora, expresó: “Junto al intendente Julio Zamora realizamos un reconocimiento a hombres y mujeres que tienen un gran corazón y prestan un servicio a la comunidad. Agradecemos a estos vecinos, que tienen también sus empleos y se hacen un tiempo para el destacamento. Es importante que el Municipio pueda llevar adelante este agasajo y ponemos en valor la solidaridad de quienes forman parte de la fuerza de bomberos voluntarios”.

El miembro del cuerpo de bomberos de Benavídez reconocido por su trayectoria, Juan Bordón, declaró: “Fuimos reconocidos por el sacrificio que hacemos día a día en nuestro cuartel. Gracias al Municipio por el agasajo. Me siento muy contento y emocionado por esta mención dedicada a mi trayectoria. El intendente Julio Zamora nos visita frecuentemente, por eso lo vemos muy seguido”.