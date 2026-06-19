Funcionarios y vecinos cara a cara

Cómo funciona el programa que lanzó San Isidro para llevar la Municipalidad a las casas

Desde su lanzamiento en abril, se concretaron 10 encuentros en distintos barrios del distrito, donde los vecinos pudieron plantear consultas, y propuestas de mejora directamente a las autoridades municipales. Ante la buena respuesta, el Municipio anunció que intensificará la iniciativa y realizará una reunión por semana.

Una mesa de comedor o sillones, mates de por medio y un grupo de vecinos cara a cara con las máximas autoridades municipales. La escena se empezó a repetir en distintos rincones de San Isidro bajo el nuevo programa “La Municipalidad en tu casa”. La iniciativa, que arrancó el pasado 8 de abril, busca descentralizar la gestión y llevar las respuestas directamente a los barrios.

El balance de los primeros dos meses arroja un número concreto: ya se realizaron 10 reuniones en las que participaron más de 130 vecinos. El despliegue incluyó localidades y barrios tan diversos como el centro y el Bajo de San Isidro, Santa Rita, Martínez, Las Lomas, Beccar, Boulogne y Bajo Boulogne. Ante la respuesta de la comunidad, las autoridades confirmaron que a partir de agosto el programa acelerará su ritmo y se realizará un encuentro por semana.

“Nuestra prioridad es romper con la burocracia de los escritorios y gestionar desde el territorio”, destacaron desde el palacio municipal. “El objetivo de la propuesta es acercar el Municipio a la casa de los vecinos, generando un espacio de diálogo directo donde puedan plantear inquietudes, consultas y propuestas. Necesitamos escuchar de primera mano lo que pasa en cada cuadra para dar respuestas más rápidas y eficientes”, enfatizaron las fuentes oficiales.

Cada encuentro dura exactamente una hora y cuarto. En la primera etapa, los funcionarios toman nota de un temario que los propios vecinos proponen previamente. El bacheo, las luminarias, las podas y las frecuencias de recolección de residuos dominan la agenda. Del living participan los secretarios de las áreas involucradas (como Obras Públicas, Seguridad, Movilidad o Higiene Urbana, entre otros) y los delegados de cada zona, con el objetivo de dar respuestas en el momento o agendar el seguimiento de pedidos.

La seguridad, una de las principales preocupaciones en el Conurbano, tiene un bloque sobre el final de la charla. Allí, un moderador municipal realiza una capacitación express sobre “Ojos en Alerta”, el sistema de prevención ciudadana que conecta a los vecinos directamente con el centro de monitoreo a través de herramientas tecnológicas rápidas.

La clave del programa radica en que el municipio no elige las casas. Son los propios vecinos quienes actúan como organizadores. Para recibir a las autoridades, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la comuna e inscribirse en un formulario digital. Allí postulan su vivienda, proponen una fecha tentativa, detallan los ejes que quieren debatir y estiman la cantidad de residentes que asistirán a la cita. Luego, el equipo comunal coordina la logística.

Para aquellos interesados en sumarse a la iniciativa y coordinar un encuentro, la comuna mantiene abierta la convocatoria a todos. Los vecinos pueden registrarse completando el formulario de inscripción en el sitio web oficial: www.sanisidro.gob.ar/lamunicipalidadentucasa.