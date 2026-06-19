Enmarcado en el Mes de la Bandera, se realizó una nueva edición del programa Educación en las Plazas

El encuentro se llevó adelante en Don Torcuato, donde la comunidad disfrutó de actividades lúdicas y talleres participativos para todas las edades. El objetivo de estos encuentros -organizados por el Municipio de Tigre- es fortalecer los vínculos territoriales entre los vecinos y vecinas a través del juego.

Con motivo del Mes de la Bandera, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del programa Educación en las Plazas. Autoridades del Poder Ejecutivo acompañaron la actividad en Don Torcuato donde se organizaron propuestas lúdicas y participativas.

“Es importante continuar fomentando estos encuentros, donde se fortalece la comunidad y también se utilizan los espacios públicos para el desarrollo de diferentes actividades destinadas a los vecinos y vecinas”, enfatizó la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez.

El encuentro se realizó en la Plaza San Martín, donde se realizaron talleres de lectura y propuestas lúdicas con el objetivo de proporcionar aprendizajes a la comunidad. También, se montaron stands del Centro de Operaciones Tigre (COT), Recicla y del Centro Universitario Tigre (CUT); entre otros sectores.

Para finalizar la actividad, representantes del área de Derechos Humanos, junto a autoridades de varios sectores del Poder Ejecutivo, realizaron la plantación de un lapacho, que simboliza el fortalecimiento de los lazos de la comunidad.