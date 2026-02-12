Julio Zamora encabezó el Encuentro Estratégico de Educación del Municipio de Tigre

El jefe comunal estuvo presente en la reunión – con más de 150 integrantes del área – para presentar los lineamientos generales y acciones previstas para el ciclo lectivo 2026. Esto tiene como objetivo generar un espacio de diálogo institucional e intercambio de ideas para una planificación conjunta.

El intendente Julio Zamora presenció el Encuentro Estratégico de Educación con representantes de todos los niveles pedagógicos del distrito. La actividad se dio en las instalaciones del Centro Universitario Tigre (CUT), donde se hizo una puesta en común de lo que se llevará adelante durante este año en materia educativa.

“Fue un encuentro muy fructífero, donde se compartieron las experiencias en cada área en materia educativa, programas de niñez, educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. También las becas del Tigre Educa, y todas las cuestiones que tienen que ver con esta apuesta por la educación del Municipio de Tigre, y, fundamentalmente, todo lo que hacemos en infraestructura escolar”, destacó el jefe comunal.

Y agregó: “También se hicieron reuniones previas con representantes de la Provincia de Buenos Aires para hacer un mapa de cómo estamos en materia educativa y cuáles son los los factores de riesgo que podemos tener en el comienzo de clases”.

Durante el encuentro, los presentes pudieron dialogar sobre los desafíos que tiene el área para este año. A su vez se debatieron diferentes temáticas y se llevó adelante una puesta en común de los programas, actividades y las novedades de cara al 2026.

“Se realizó un repaso de todas las políticas que ya el Municipio de Tigre viene desarrollando a lo largo de estos años, fortaleciendo todo el apoyo que siempre ha brindado el Intendente Julio Zamora”, expresó la Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión; Gisela Zamora.

Estos espacios tienen como finalidad fortalecer el trabajo articulado entre los distintos equipos. A su vez, construir un marco común para orientar acciones futuras para construir una gestión educativa sólida. Para más información, podés comunicarte con las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.