Fueron detectados intentando robar una moto en pleno Tigre centro y quedaron detenidos

El operativo se realizó de manera articulada con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los tres individuos se dieron a la fuga y los interceptaron a las pocas cuadras. Los trasladaron a la comisaría y pusieron a disposición de la Justicia.

Tres malvivientes fueron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre luego de intentar robar una moto estacionada en pleno centro de la ciudad. El seguimiento de las cámaras fue fundamental para dar con los sospechosos.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana: los sujetos intentaron forzar el rodado que se encontraba detenido, pero no lograron hacerlo y siguieron a pie por plena Avenida Cazón.

Al detectar esto, los agentes activaron el operativo y le dieron seguimiento por las cámaras. Quedaron detenidos luego de que huyeron por la calle Marabotto y fueran interceptados por el COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.