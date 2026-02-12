Las familias disfrutan de más de 100 espacios públicos renovados por el Municipio

Distribuidos por todo el distrito, la gestión local ofrece plazas y paseos para que la comunidad se encuentre con infraestructura de calidad. Cuentan con canchas de diversos deportes, anfiteatros, mobiliario urbano, juegos infantiles, iluminación LED, parquización, sectores aeróbicos y mucho más.

El Municipio de Tigre renovó 101 espacios públicos para brindar lugares de calidad a vecinos y vecinas. Estas plazas y sendas se ubican en diferentes puntos del distrito para el disfrute de toda la comunidad.

Es una política pública impulsada por el intendente Julio Zamora con el fin de poner en valor lugares recreativos y de esparcimiento cercanos a cada vecino. Los 101 espacios cuentan con canchas de diversos deportes -fútbol, fútbol tenis, básquet, ping pong, vóley-, anfiteatros, mobiliario urbano, juegos infantiles, iluminación LED, parquización, sectores aeróbicos, entre otras infraestructuras.

A la fecha, fueron remodeladas plazas y sendas familiares en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján-Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.