Sobre temas de educación y la importancia en la Región (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La educación particularmente en los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños.

En este sentido, es crucial adoptar enfoques innovadores y holísticos que integren diversas disciplinas y promuevan la exploración, la creatividad y la innovación.

La educación en los primeros años de vida debe ser un proceso integral y transformador que prepare a los niños para enfrentar los desafíos del futuro.

Al integrar ciencias, arte, sostenibilidad y ciudadanía, podemos fomentar la creatividad, la innovación y la conciencia global, y ayudar a los niños a desarrollar las habilidades y la motivación necesarias para tener éxito en un mundo en constante cambio.

En Medellín, Colombia, junto al senador electo e intendente de José C. Paz en uso de Licencia Mario Alberto Ishii (quien también es Secretario Ejecutivo para Ciudades del Aprendizaje, UNESCO) pudimos conocer de primera mano espacios que fomentan y motivan la creatividad, la exploración y la interacción…

Esta oportunidad de experimentar de cerca espacios innovadores que impulsan la creatividad, la exploración y la interacción, inspirando a quienes los visitan es un acicate para que podamos alguna vez contar con algo así en la Región.