Ya se palpita la celebración del Carnaval 2026 del Municipio de Tigre

El Gobierno local organizará cuatro noches para el disfrute de toda la comunidad. El tradicional festival se llevará adelante en el mes de febrero desde las 18h los días sábado 14 en Benavídez; domingo 15 en Troncos del Talar; lunes 16 en Rincón de Milberg y martes 17 en Don Torcuato.

El Municipio de Tigre ya palpita las diferentes celebraciones que se llevarán adelante en el segundo mes del año por el “Carnaval de Tigre 2026”. Del evento participarán diversas murgas de distintos puntos del partido con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas.

Este año las escuelas de ritmo urbano de Tigre, junto a la Crew Municipal “Jaguar” de Danza Urbana, estarán a cargo de la apertura. A su vez, también participarán talleres de folclore con una presentación del carnaval de La Rioja.

Los festejos se realizarán desde las 18h los días sábado 14 en Benavídez (sobre la Av. Gral Pacheco); domingo 15 en Troncos del Talar (sobre Av. Independencia); lunes 16 en Rincón de Milberg (sobre Av. Santa María) y martes 17 en Don Torcuato (sobre la calle Riobamba).

El objetivo de estas actividades es que vecinos y vecinas puedan disfrutar a puro baile y felicidad en comunidad estas fiestas populares. El carnaval es la celebración que mayor cantidad de personas disfrutan en todo el mundo. Se practica desde la antigüedad y consiste en días de baile, vestuarios y diversión. Desde 2008, el Municipio garantiza a las murgas locales el derecho a la expresión popular y su desarrollo en un marco de respeto a toda la comunidad.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557; o consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.