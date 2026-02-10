Se viene Planazo XXL en Malvinas Argentinas

El municipio de Malvinas Argentinas presenta una agenda especial de actividades para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de Carnaval 2026.

La propuesta “Finde XXL en Malvinas”, ofrece tres noches de encuentro, música y entretenimiento al aire libre en las inmediaciones del Palacio Municipal.

Las actividades se desarrollarán los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, a partir de las 19 horas, en el entorno del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276). El escenario principal será el epicentro de la Fiesta Retro elegida por el público de seguidores, con tributos melódicos, DJs en vivo y un repertorio musical de clásicos para bailar y cantar en familia.

Además, el cielo se transformará en un segundo escenario con un espectáculo de globos aerostáticos, que acompañará cada jornada y sumará una experiencia visual única. En caso de condiciones climáticas desfavorables, la reprogramación de esta actividad será informada a través de las redes sociales oficiales del municipio.

El evento contará también con foodtrucks y la Feria de Artesanos, Microemprendedores y Patio Gastronómico, generando un espacio ideal para recorrer, compartir y disfrutar.

Con entrada libre y gratuita, la cultura, la música y el entretenimiento están asegurados para el próximo Finde XXL en Malvinas, una propuesta pensada para celebrar con alegría y en comunidad.