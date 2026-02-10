Llega la quinta edición de VL Burger con descuentos imperdibles y shows en vivo

Este jueves 12 de febrero, Vicente López vuelve a celebrar una noche única dedicada a uno de los clásicos más elegidos de la cocina local: la hamburguesa.

Desde las 18 y hasta las 24 horas, se realizará una nueva edición de VL Burger, con promociones especiales, descuentos y shows en vivo en comercios gastronómicos de distintos barrios del municipio.

Será la quinta edición de esta iniciativa, consolidando a VL Burger como un evento que invita a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad y disfrutar de propuestas especiales en hamburgueserías y bares adheridos.

En Munro, locales como CowoBongo e Il Fungo ofrecerán promociones exclusivas para la ocasión, con combos especiales de hamburguesas y bebidas, incluyendo opciones con cervezas artesanales y alternativas sin carne. En Villa Adelina, El Galpón de White se suma con una promoción que combina hamburguesas y pintas de cerveza con descuento especial.

En Florida, BR Burgers participará con beneficios pensados para disfrutar durante la jornada, mientras que, en el barrio de Vicente López, Emily Daniels ofrecerá un descuento del 15% abonando en efectivo. Por su parte, en Olivos, Cao Bar se destaca con una propuesta 2×1 en burgers y tragos, acompañada de un show en vivo.

También participan reconocidos locales gastronómicos del municipio como ForestDan, Hormiga Negra, Vecino Cocina de Barrio y Lo de Carlitos, entre otros. Además, habrá opciones para todos los gustos, incluyendo alternativas vegetarianas y sin carne.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para acompañar y fortalecer al sector gastronómico local, sumándose a eventos como Pizza Vilo, VL Gastronómica, Vilo Cervecero, La Noche del Vino y Café Vilo, entre otros.

Para conocer todas las promociones y los comercios adheridos, los interesados pueden ingresar al mapa interactivo que se encuentra en la página web: https://www.vicentelopez.gov.ar/burger-vl