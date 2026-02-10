Fuerte despliegue de seguridad con más de 2.200 operativos y casi 400 detenidos en enero

El municipio intensificó los controles en accesos y puntos estratégicos.

El Municipio de San Isidro cerró el balance de seguridad de enero con 2.219 operativos que permitieron identificar a más de 23.000 ciudadanos. Durante los trabajos en calle, se detuvieron a 400 delincuentes que fueron capturados “in fraganti” o que tenían causas pendientes.

Se trata de operativos clave. La semana pasada, uno de estos operativos permitió el esclarecimiento de un homicidio por robo en la calle Jacinto Díaz.

El despliegue de enero incluyó patrullajes en móviles y motos, y controles en puestos estáticos. Entre los detenidos, 106 personas fueron capturadas en flagrancia y otras 282 tenían impedimentos legales. En total, se identificaron 23.124 personas y 8.715 vehículos en diversos puntos estratégicos.

Los operativos se ramificaron por las principales arterias y calles internas, cubriendo zonas de alto tránsito y los límites con distritos vecinos. Entre los puntos de mayor vigilancia se destacaron las avenidas Santa Fe, Centenario, Fleming, Del Libertador, Márquez, Andrés Rolón y Unidad Nacional. También calles claves como Perito Moreno, Thames, Blanco Encalada, Roque Sáenz Peña, General Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay, además de intervenciones en las arterias paralelas para evitar vías de escape.Todo en coordinación con la Policía Bonaerense.

Los controles cuentan con el apoyo tecnológico del Centro de Operaciones Municipal (COM). Actualmente, el distrito cuenta con 2.646 cámaras de seguridad con IA y tecnología 4k, distribuidas en todas las localidades, que funcionan como el “ojo” preventivo para coordinar las persecuciones y los cierres de zona.