La donación de San Fernando llegó a los bomberos de la Patagonia

El gesto solidario de los vecinos de San Fernando fue recibido por la Federación de Bomberos de Chubut: equipamiento y materiales como cascos, hachas, mangueras, una motobomba, un set de radios, guantes y más elementos para combatir incendios forestales como los que siguen destruyendo los bosques patagónicos. El Intendente Juan Andreotti agradeció “a los sanfernandinos por estar presentes y acompañar a quienes cuidan lo que es de todos: la naturaleza, bosques y animales”.

Para colaborar con los bomberos y brigadistas que luchan para extinguir los incendios forestales que hoy están destruyendo las comarcas patagónicas, San Fernando entregó en Trevelin, Chubut, herramientas, indumentaria y otros elementos especiales para el combate del fuego, donados por los sanfernandinos en solidaridad con los afectados.

El Intendente Juan Andreotti anunció la llegada de los materiales al cuerpo de emergencia: “La ayuda de los vecinos de San Fernando ya está en manos de quienes cuidan la vida, los recursos y la naturaleza que hoy peligra por los incendios forestales. Enviamos los materiales que ellos estaban necesitando, un gesto de corazón de parte de los sanfernandinos para agradecer su esfuerzo y entrega”.

“Agradezco a los sanfernandinos por su solidaridad, por estar presentes y acompañar a quienes cuidan lo que es de todos: la naturaleza, bosques y animales”, destacó el Jefe Comunal, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

En tanto, el Director Gral. de Políticas Ambientales del Municipio, Gabriel Tato, viajó a Chubut para entregar la donación junto a Guardaparques municipales. Allí comentó: “Nos encontramos en el Parque Nacional Los Alerces, cerca de uno de los focos activos del incendio. Sabemos que todo lo que se donó con el esfuerzo del pueblo de San Fernando con un sentido de solidaridad, está siendo utilizado por los brigadistas para combatir estos incendios forestales. Junto a los miembros de EcoSanfer, nos dirigimos a Trevelin para encontrarnos con el Director de la Federación de Bomberos de la Provincia de Chubut y hacerle entrega de las herramientas y elementos para el combate directo del fuego donadas por los sanfernandinos, en un gran gesto solidario, que ellos manifestaron que les hacían falta”.

“Ver lo que queda después del fuego es realmente un profundo dolor, porque ambientalmente es una pérdida incalculable; los fuegos de Chubut no son sólo de Chubut, sino de todos los argentinos, porque se pierde un recurso natural valioso, poniéndose en riesgo lugares maravillosos, viviendas y la vida humana. Por eso es bueno estar atentos a estas situaciones, y seamos solidarios dando una mano desde el lugar que podemos y que nos toca”, concluyó Tato.

Por su parte, el Director de la Federación de Bomberos Chubutenses, Rubén Oliva, dijo: “Por suerte tenemos el acompañamiento del Municipio de San Fernando que se hace presente aquí. Agradecemos a su Intendente Juan Andreotti y a todo el personal de Medio Ambiente que llegaron hasta aquí después de recorrer más de 2000 km para traernos esta donación tan necesaria para este momento. Ojalá otros municipios puedan llegar a acompañar esta iniciativa de San Fernando”.

Cabe recordar que la donación realizada por el Municipio consiste en 10 cascos Gallet F2 amarillos; 10 hachas de Bombero grandes; 10 rastrillos segadores; 10 herramientas Pulaski (hacha y azada combinadas); 3 mangueras de 30 m. Wildcat con acoples Storz; 1 motobomba forestal con manifold; 40 guantes forestales talle XL; 2 boquillas Protek 307 forestales de 1 pulg. y 2 boquillas Protek 309; 2 boquillas niebla ABS de 1 pulg. y 9 adaptadores de 1 pulg. Storz a rosca BSP, radios y sus bases.