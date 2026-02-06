Vicente López finalizó la instalación de más de 500 luminarias LED en las colectoras de Panamericana y General Paz

El municipio de Vicente López finalizó la instalación y el mantenimiento de más de 560 nuevas luminarias LED en las colectoras de las autopistas Panamericana y General Paz. Los trabajos se completaron en menos de 60 días, lo que significa más orden y seguridad para los vecinos.

Se trata de un reclamo histórico de los vecinos y que ahora es resuelto por la Municipalidad, mejorando la iluminación, la circulación y la seguridad en una zona clave de la ciudad. Hasta noviembre de 2025, el municipio no podía intervenir en estas zonas ya que se encontraban fuera de su jurisdicción. Gracias a un convenio firmado con Autopistas del Sol, Vicente López pudo llevar adelante una obra largamente esperada.

El proyecto comenzó en noviembre y finalizó el 9 de enero, logrando renovar por completo la iluminación de colectoras que contaban con luminarias antiguas de la década del 90 y sin renovación desde hacía años. La incorporación de tecnología LED permite un menor consumo energético, reduce el impacto ambiental y mejora significativamente la calidad del espacio público con menos gastos.

Los trabajos se realizaron en distintas etapas. En primer lugar, en las calles de Zufriategui desde Avenida Mitre hacia el río. Luego se colocaron los dispositivos en Juan Bautista de La Salle desde Avenida Mitre hasta Avenida De los Constituyentes. El plan concluyó en las calles Blas Parera y Echeverría desde Zufriategui hasta Paraná en ambos casos.

Esta obra forma parte de un plan integral que impulsa el municipio para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida en todos los barrios de Vicente López. La inversión en iluminación, cámaras, patrullaje, plazas y veredas refleja una gestión que actúa para dar respuestas concretas a los vecinos desde el estado municipal.