febrero 6, 2026
San Fernando 

San Fernando envió una donación de equipamiento para los Bomberos de Chubut

Como un gesto solidario de los vecinos de San Fernando, el Municipio envió a la Federación de Bomberos de Chubut. Se trata de cascos, hachas, mangueras, acoples y guantes especiales para combatir incendios forestales como los que actualmente destruyen los bosques patagónicos. “Agradezco a todos los vecinos de San Fernando por su solidaridad, como forma de estar presentes y acompañar a quienes están luchando para salvar lo que es de todos: la naturaleza, los bosques y los animales de nuestra Patagonia”, dijo el Intendente Juan Andreotti.

Para colaborar con los bomberos y brigadistas que luchan contra los incendios forestales que hoy azotan a la Patagonia, el Municipio de San Fernando realizó una donación de una serie de herramientas, indumentaria y elementos especiales para combatir el fuego.

Al respecto, el Intendente Juan Andreotti detalló: “La donación se realiza a la Federación de Bomberos de Chubut que están enfrentado los durísimos incendios en nuestra Patagonia; por eso, quiero agradecer a todos los vecinos de San Fernando por ser solidarios, porque esta es la manera de estar presentes  acompañando a quienes están dejándolo todo para proteger nuestra naturaleza, nuestros espacios y nuestros animales. Les agradecemos todo lo que están haciendo y entregarles entre todos los sanfernandinos este pequeño aporte para ayudar y reconocer el esfuerzo que están haciendo”, concluyó .

La donación que realizó el Municipio consiste en:

10 cascos Gallet F2 amarillos; 10 hachas de Bombero grandes; 10 rastrillos segadores; 10 herramientas Pulaski (hacha y azada combinadas); 3 mangueras de 30 m. Wildcat con acoples Storz; 1 motobomba forestal con manifold; 40 guantes forestales talle XL; 2 boquillas Protek 307 forestales de 1 pulg. y 2 boquillas Protek 309; 2 boquillas niebla ABS de 1 pulg. y 9 adaptadores de 1 pulg. Storz a rosca BSP.