Con el programa Origen Tigre, el Municipio incentiva el desarrollo comercial de los emprendedores locales

La gestión a través de la propuesta busca que vecinos y vecinas mejoren sus ventas de productos en plazas y paseos de distintos puntos del distrito. Los feriantes acceden a diversos cursos para que crezcan los proyectos laborales.

El programa Origen Tigre del Municipio impulsa el desarrollo económico de emprendedores locales con ferias itinerantes en distintos puntos del distrito. Los vecinos y vecinas acceden a distintos cursos para mejorar su proyecto de trabajo.

Además, la iniciativa cuenta con espacios de venta fijos en General Pacheco -Boulogne Sur Mer 301-, el Puerto Frutos y el Paseo Benito Villanueva de Dique Luján. Las capacitaciones están a cargo de un equipo especializado para fortalecer su desarrollo comercial sobre marketing, costos, venta digital y diseño de productos.

El Municipio ofrece un “Catálogo Virtual de Emprendedores Origen Tigre” para ampliar la difusión de sus productos, al cual se ingresa por el siguiente CLICK AQUÍ.

Para más información, contactarse a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @origentigre o por WhatsApp al 11 2-173-4611.