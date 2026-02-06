Actividades para este fin de semana en San Isidro
El Municipio de San Isidro continúa con su agenda de verano con más de 70 actividades para los próximos dos meses. La propuesta se extenderá hasta el 28 de marzo y contará con actividades para todas las edades, gratuitas y al aire libre.
Este fin de semana, habrá diferentes propuestas para disfrutar en familia y con amigos.
DJ Sunset + Food trucks
Domingo 8 de febrero – de 17.30 a 22.30 hs
Centro Municipal de Exposiciones. Del Barco Centenera, Calle 1, San
Isidro.
Actividad abierta a la comunidad.
Se suspende por lluvia.
Teatro de Verano
Museo Beccar Varela-Quinta Los Ombúes. Estas actividades se suspenden en caso de lluvia.
– Viernes 6/2 – Función 20.30 hs: Felíz Día, de Sutottos. Actividad recomendada para público adulto
Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs
POR ORDEN DE LLEGADA. CAPACIDAD LIMITADA
– Sábado 7/2 – Función 18 hs: Sueños, de Emiliano Dionisi. Función infantil
Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 17 hs
POR ORDEN DE LLEGADA. CAPACIDAD LIMITADA
– Sábado 7/2 – Función 20.30 hs: Pundonor, de Andrea Garrote. Actividad recomendada para público adulto.
Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs
POR ORDEN DE LLEGADA. CAPACIDAD LIMITADA
– Domingo 8/2 – Función 20.30 hs: Las Reinas, de Paula Grinszpan y Lucía Maciel. Actividad recomendada para público adulto
Apertura de puertas y retiro de entradas disponibles a partir de las 19.30 hs
POR ORDEN DE LLEGADA. CAPACIDAD LIMITADA
Milonga de verano
Domingo 08/2 de 19.30 a 22.30h: Plaza Castiglia, Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro – Se suspende por lluvia.
Plazas encendidas – Tardes para chicos
Juegos con agua
– Sábado 7/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Olazabal, Olazábal y Uriarte, Boulogne. Si llueve pasa al 8/2
Pintaditas
– Sábado 7/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Almirante Brown, Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina. Se suspende por lluvia.
– Domingo 8/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Carlos Gardel, Guido y Roma, Beccar. Se suspende por lluvia.
Museo del Juguete
General Lamadrid 197, Boulogne
Espacio Vaivén
– Sábado 7 de febrero – 13.30 a 16.30h
Mecedoras y juegos para bebés: prototipos de mecedoras diseñados y realizados por estudiantes de primer año de la Cátedra Garbarini de Diseño Industrial I, FADU – UBA. De 0 a 3 años, acompañados de un adulto. Sin reserva previa. No se suspende por lluvia.
Museo Pueyrredon
Rivera Indarte 48, San Isidro
Este museo nunca lo viste
– Sábados y domingos – de 15 a 19h
Te esperamos con lupas, largavistas y otros dispositivos para observar el jardín y la colección desde distintas perspectivas. Una invitación a descubrir lo que a simple vista no se ve.
No se suspende por lluvia.
Historias al paso
– Sábados y Domingos – 17h. Un recorrido guiado por la casa y los jardines, para conocer todo sobre el Museo Pueyrredón. No se suspende por lluvia.
¡Elegí tu burbuja!
– Sábados y domingos de 15 a 19h. Para toda la familia.
En el museo te esperan trivias y desafíos para realizar mientras descubrís la colección. No se suspende por lluvia.
Naturaleza escondida
– Sábados y domingos de 15 a 19h.
En los jardines del Museo se esconde un mundo infinito. Descubrí las especies que habitan en la barranca y colorealas. No se suspende por lluvia.