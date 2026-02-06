Benavídez, Gral. Pacheco, Don Torcuato y El Talar disfrutaron de una nueva jornada de Plazas Activas

Vecinos y vecinas formaron parte de los encuentros que se realizaron en diferentes espacios públicos del territorio. El programa del Municipio tiene como objetivo fomentar la actividad física mediante clases de ritmo y zumba guiadas por profesores de los polideportivos locales.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada de la propuesta “Plazas Activas”, iniciativa que tiene como finalidad generar espacios de encuentro para la comunidad local.

En esta oportunidad, las clases se llevaron adelante en la estación de trenes del centro de la ciudad; y las plazas Alvear (Don Torcuato), El Talar (El Talar), San Martín (Benavídez) y General Pacheco (Gral. Pacheco).

