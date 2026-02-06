La playa oculta a media hora de La Feliz que cautiva a los turistas con su tranquilidad

Un rincón escondido en la Costa Atlántica ofrece playas amplias, atardeceres inolvidables y un ritmo de vida relajado. La Caleta, el destino ideal para desconectar cerca de Mar del Plata.

Por: Thiago Lapuente. Canal 26). A menos de media hora de Mar del Plata se encuentra una localidad poco conocida que ofrece amplias playas y tranquilidad para disfrutar de unas vacaciones únicas.

Tiene menos de mil habitantes, está ubicada entre Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, dentro del partido de Mar Chiquita y se llama La Caleta.

Sus playas son muy espaciosas y poco concurridas. Además, cuenta con calles de tierra y bosques que, combinados con el mar, dotan de un espíritu único a la ciudad. Su ritmo relajado, silencioso y su contacto directo con la naturaleza lo convirtieron en uno de los destinos favoritos de quienes buscan escapar de la vorágine de la ciudad.

El crecimiento del pueblo es reciente. Su desarrollo comenzó hace poco más de una década, por lo que todavía conserva una impronta simple y despojada. Su cercanía con Mar de Cobo y Mar Chiquita terminaron por volver a la ciudad un paraje atractivo, sumando a sus características la cercanía con otros puntos para recorrer en pocos kilómetros.

Sus atardeceres sobre el mar terminan por enamorar a los visitantes. Gracias a su vista sin obstáculos, que lo diferencia de las grandes ciudades costeras, se puede apreciar el sol cayendo detrás del agua, pintando postales únicas en los recuerdos de los turistas.

La Caleta no se caracteriza por su variedad, aunque sus propuestas son encantadoras y atrapantes. El entorno natural invita a realizar caminatas por la playa, andar en bicicleta por caminos de tierra y explorar el bosque que rodea la zona. Parejas y familias disfrutando de unos mates frente al mar son la vista habitual del paisaje en el pueblo.

Arroyo de los Cueros es otra de las joyas del lugar. Como su nombre lo indica, consiste en un arroyo que desemboca en el mar y funciona como un atractivo natural tanto para grandes como para chicos. El Anfiteatro Municipal Pedro Alejandro, donde se programan obras teatrales y espectáculos para toda la familia, es otro punto de interés en el verano.

Para comer, la oferta es reducida pero muy bien valorada. Peixe, un pequeño restaurante de fachada rústica y con una cocina basada en productos frescos, es uno de los mejores lugares gastronómicos. El pescado suele prepararse con materia prima obtenida durante el mismo día, frente a las costas de la playa. Para completar el tour culinario, De Olla y la parrilla El Potro son los otros dos lugares de comida en La Caleta.

Su ambiente relajado, sus amplias playas, sus atardeceres limpios y despejados y su cercanía con otros puntos turísticos convierten a La Caleta en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones tranquilas, donde el verdadero atractivo pasa por el paisaje y la vida sin apuros.