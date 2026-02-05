Julio Zamora acompañó unas clases abiertas de natación en polideportivos del distrito

El intendente de Tigre recorrió los establecimientos deportivos Errecart de Benavídez y Alte. Brown de El Talar, donde niños y niñas compartieron con sus familias los aprendizajes incorporados durante la temporada estival.

En el marco de las colonias de verano, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó unas clases abiertas de natación en los polideportivos Errecart de Benavídez y Alte. Brown de El Talar. Estas instancias permiten que las familias conozcan los aprendizajes incorporados por chicos y chicas durante la temporada.

Durante la jornada, los participantes realizaron muestras acuáticas frente a padres y familiares, acompañados por profesores y profesoras. La actividad permite visibilizar el trabajo que se desarrolla durante la colonia, como también fortalecer el vínculo entre los equipos docentes y las familias.

La iniciativa se desarrolló en todos los polideportivos del distrito, en el marco de las colonias de verano. Cabe destacar que en el polideportivo Alte. Brown de El Talar, se llevan adelante actividades del programa Deporte Inclusivo, orientadas a promover la inclusión y la participación a través del deporte.