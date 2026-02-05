Encuentro en Envigado (Colombia), para fortalecer la Red Ciudades del Aprendizaje UNESCO

El Senador Provincial e Intendente en uso de licencia Dr. HC Mario Alberto Ishii, mantuvo un encuentro con el Alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, en su rol de Vicepresidente de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO.

Se llevó a cabo dentro del marco de la conformación de la Red Colombiana, compuesta por 9 Ciudades y contó con la presencia del Coordinador General de la Red de Unesco Mundial, Dr. Raúl Valdés Cotera, que celebró el intercambio de dos posturas con ideas claras para mejorar los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.

“Como Vicepresidente de la Red, Mario Ishii fortalece las relaciones entre los miembros de una Red que sigue expandiéndose, mientras la ciudad muestra a la región su modelo basado en educación de calidad, proponiendo estrategias de crecimiento que permitan una construcción social más equitativa y transformadora”, sostiene desde el Municipio.