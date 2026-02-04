Juan Andreotti visitó la obra de renovación de la Escuela Especial N°503

Esta obra está incluida en el Programa municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, que San Fernando viene ejecutando desde hace años, para garantizar las mejores condiciones edilicias posibles a todos los establecimientos educativos del distrito. Esta escuela es una de las siete que se están renovando y mejorando en este año 2026. “Hoy, cuando la crueldad parece estar de moda, el Municipio pone el esfuerzo en esta escuela tan importante para San Fernando, acompañando y estando cerca de cada vecino”, expresó el Intendente.

El Municipio de San Fernando continúa con su Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, renovando y mejorando las condiciones de la infraestructura educativa del distrito. En este año 2026, siete edificios escolares están siendo intervenidos, siendo uno de ellos la Escuela Especial N°503.

El Intendente Juan Andreotti, quien visitó los trabajos en ejecución, dijo: “Siguiendo con nuestro Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, vinimos a ver la obra de la Escuela Especial número 503. Este año, entre toda la comunidad estamos renovando siete establecimientos educativos y mejoramos sus instalaciones para que nuestras chicas y chicos tengan una mejor educación, y para que nuestros maestros y profes también tengan mejores condiciones de trabajo”.

Y concluyó: “Como estamos convencidos que la verdad está en la niñez, ponemos lo mejor de nosotros para que tengan una mejor infancia. Hoy, cuando la crueldad parece estar de moda, hacemos el esfuerzo en esta escuela tan importante para San Fernando, acompañando y estando cerca de cada vecino.

Agradecemos a toda la comunidad sanfernandina, a los directores, auxiliares y a la cooperadora de esta escuela que hace mucho por ella, y a todos los vecinos de San Fernando”.

Silvana Fossati, Directora titular de la Escuela N°503, agregó: “La comunidad educativa está muy feliz, porque esperábamos no sólo la refacción del edificio, sino también la ampliación de aulas y espacios comunes. Esto beneficiará el trabajo cotidiano, porque es un componente que nos faltaba. Así, el compromiso de los docentes y el trabajo corresponsable con las familias, sumado a una escuela totalmente renovada era lo que nos estaba faltando. Recibiremos el nuevo ciclo lectivo con una escuela hermosa, soñada y en condiciones que se ajustan a nuestras necesidades; hace muchos años que lo esperábamos. Y la verdad que es un derecho de todos nuestros estudiantes”.