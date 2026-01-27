El Municipio de Tigre llevó adelante el programa “Escuela de Verano 2026”

En el Polideportivo Sarmiento, las Escuelas Primarias N°34 y N°39 disfrutaron de actividades deportivas y artísticas. El objetivo es garantizar el derecho a la educación, recreación y alimentación para continuar fortaleciendo la trayectoria escolar de niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno local se encuentra realizando ,durante todo enero, el ciclo “Escuela de Verano 2026” con diferentes establecimientos educativos del distrito. En esta oportunidad, jóvenes de Tigre centro y Rincón de Milberg se divirtieron en el receso escolar practicando deportes al aire libre en espacios seguros.

Desde el Municipio de Tigre, se garantiza el traslado de los estudiantes desde las escuelas a los polideportivos para el uso pleno de todas las instalaciones. También, desde el Servicio Alimentario Escolar, los alumnos reciben desayuno, almuerzo y merienda.

Para más información, podes comunicarte con las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.