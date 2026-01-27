Nelly “Coca” Amalia Altube

¡Requiescat in pace!

Profesora de música en los Colegios San Martin del Cruce de José C. Paz y del Colegio Nacional de San Miguel. Creó los coros de los dos Colegios.

Creó el Coro Polifónico de José C. Paz que dirigió durante 36 años el 2 de octubre de 1970 siendo su primera presentación el 24 de diciembre 1970 en la Parroquia San José Obrero de José C. Paz.

Fue siempre su inquietud difundir la cultura y la música Latinoamericana y Argentina.

Paceña de nacimiento y nieta del fundador de José C. Paz José Vicente Altube junto a su hermana “Chichita” otros familiares y algunos amigos crearon el Museo Histórico “José Altube” con el fin de preservar la historia de la paceña.

24 de marzo 2026 hubiera cumplido 96 años. Había nacido en 1930.

En los últimos años aquejada de una enfermedad vivió en el Hogar de Ancianos de la ex Quinta María Reina en Gaspar Campos y Belgrano, San Miguel

El 20 de octubre de 2007 Mario Alberto Ishii la declaró CIUDADANA ILUSTRE.

Responso: mañana en la Parroquia San José Obrero. 28 de enero 2026. 10 hs.

Velatorio en Cocheria Siciliano, Rivadavia y Arenales hoy de 19 a 00 hs y mañana miércoles de 7 a 9.45 hs.

(*) COPY RIGHT: Dr. Prof. Carlos Victor Zalazar

Alumno de ella en la asignatura Música en el Colegio Nacional de San Miguel.