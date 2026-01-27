Cine, música, teatro y espectáculos al aire libre, conoce todas las opciones para vivir el verano

La propuesta se extenderá hasta el 29 de marzo y contará con actividades para todas las edades, gratuitas y al aire libre. La agenda completa se puede consultar en la web municipal.

El Municipio de San Isidro presenta su agenda para los próximos dos meses, con una amplia variedad de actividades para toda la familia.

“Renovando nuestra apuesta por las actividades al aire libre, la agenda de verano de San Isidro propone cine, música en vivo, teatro y actividades para chicos en plazas y parques de todo el distrito con una programación gratuita para disfrutar cerca de casa”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Entre las propuestas destacadas se encuentra Cine al aire libre desde el domingo 1 de febrero, un clásico de la programación estival, que ofrecerá funciones para todos los gustos y edades en distintos barrios del distrito.

Por su parte, Música al atardecer contará desde el 14 de febrero con cinco encuentros para disfrutar de distintos ritmos en vivo. Además Dj Sunset frente al río, estará los domingos de 17 a 22.30h en el Centro Municipal de Exposiciones, con food trucks.

La agenda también incluye Teatro de Verano en los jardines del Museo Beccar Varela-Quinta Los Ombúes del 6 al 8 de febrero. Las puertas se abrirán una hora antes de la función y en ese momento se entregarán las entradas por orden de llegada y con cupo limitado.

Por su parte, el Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro), ofrecerá una amplia cartelera a partir del sábado 14 de febrero, con una entrada contribución de $14.000.

La Chacra Educativa San Isidro Labrador (Perito Moreno 2610, Villa Adelina) abrirá sus puertas desde febrero, con entrada libre y gratuita, los días jueves, viernes y sábados de 9 a 13h. Habrá un taller de amasado de pan cada día a las 11h para todos los chicos. Por lluvia permanece cerrada.

La programación se completa con actividades en los museos municipales y con el ciclo Plazas Encendidas, que recorrerá distintas plazas con juegos de agua, talleres de pintura y propuestas musicales como folklore, rock y milonga de verano.

El cronograma completo en: https://www.sanisidro.gob.ar/verano2026 y en las redes de instagram y facebook @sanisidrocultura