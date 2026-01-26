San Isidro recicló más de 1.500 toneladas de residuos en 2025

Gracias a la ampliación de Ecopuntos, el crecimiento de Ecoresiduos y programas educativos como Ecoescuelas, el Municipio fortaleció la separación en origen y el cuidado ambiental en todo el distrito. Conocé los puntos de entrega y horarios.

Durante 2025, el Municipio de San Isidro incorporó 9 nuevos puntos de recepción y renovó la red de Ecopuntos, ampliando el acceso al reciclaje en todos los barrios y facilitando la disposición responsable de residuos secos.

“Es una agenda que combina participación ciudadana y conciencia ambiental. Cerramos 2025 reafirmando nuestro compromiso de seguir expandiendo las políticas de cuidado del ambiente en todo el distrito”, destacaron desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

El eje educativo tuvo un rol clave. El programa Ecoescuelas alcanzó a 3.200 estudiantes con talleres sobre separación de residuos y consumo responsable. La Chacra Educativa recibió más de 62.000 visitantes, consolidándose como referente de aprendizaje y contacto con la naturaleza. En paralelo, la Reserva Ecológica superó las 20.000 visitas y sumó 200 metros lineales de senderos recuperados y habilitados, mejorando la experiencia de vecinos y visitantes.

En el cuidado del río se realizaron 65 jornadas de limpieza de costa durante el año, con la participación de más de 3.500 voluntarios que retiraron alrededor de 20 toneladas de residuos.

En materia de higiene urbana, se incorporaron 1.500 nuevos contenedores y se mejoraron 3 bases operativas de barrido.

¿Dónde y cómo reciclar en San Isidro?

Ecopuntos permanentes (para plásticos, cartón, vidrio, metal y ecobotellas):

– Paseo de Bicicletas – Dardo Rocha y Carlos Pellegrini, Martínez

– Plaza 9 de Julio – Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez

– Paseo de los Inmigrantes – Luis Piedrabuena 1600, Villa Adelina

– Plaza Lourdes – Riobamba y Haedo, Beccar

– Plaza Castiglia – Don Bosco y Garibaldi, San Isidro

– Avelino Rolón y Lamadrid, Boulogne

– Tiscornia y Primera Junta, Bajo de San Isidro

– Blanco Encalada 2200, La Horqueta

– Rivadavia y Chiclana, Beccar

– Sucre y Carlos Tejedor, Boulogne

– Camino de la Ribera y López y Planes, Bajo de San Isidro

– Plaza Belgrano – Emilio Castro y La Candelaria, Villa Adelina

– Plaza San Martín – Independencia y Plumerillo, Boulogne

Puntos de recepción (residuos especiales: aceite vegetal usado, electrónicos, pilas, toners, cartuchos, cápsulas de café, bolsas de alimento para mascotas): delegaciones municipales, Campos de Deportes Nº 1 y Nº 4, Puerto Libre y Municipalidad (Av. Centenario 77).

Camiones de Ecoresiduos (recolección domiciliaria de reciclables): comienzan a las 8:00. Funcionan normalmente los feriados y días de lluvia.

– Lunes: Beccar

– Martes: San Isidro

– Miércoles: Boulogne

– Jueves: Martínez

– Viernes: Boulogne y Villa Adelina

– Sábados: Acassuso y Martínez Este