Zamora: “En 2026 vamos a continuar brindando la mejor calidad en infraestructura deportiva para toda la comunidad”

El intendente de Tigre estuvo presente en el Polideportivo de la localidad, donde supervisó el desarrollo de la Colonia de Verano 2026, propuesta de la cual participan miles de vecinos y vecinas en todos los centros deportivos del partido.

Con la participación de miles de vecinos de todas las edades, el Municipio lleva adelante la Colonia de Verano 2026 en todos los polideportivos de Tigre. En este marco, el intendente Julio Zamora, recorrió el establecimiento de General Pacheco donde la comunidad realiza actividades de campo y pileta.

“Es gratificante ver el disfrute de las familias completas a través del programa que llevamos adelante donde se realiza natación, vóley, fútbol y básquet, entre otros deportes. Este año seguiremos brindando la mejor calidad en infraestructura deportiva para toda la comunidad, por eso seguimos invirtiendo en el área para tener todos los espacios en las mejores condiciones”, expresó el jefe comunal.

Durante la recorrida, el jefe comunal realizó un relevamiento de las obras que se están llevando adelante en el lugar, como la remodelación integral del gimnasio, refacción de la zinguería, piso nuevo y adquisición de maquinaria para el entrenamiento de los deportistas, ya que allí también se lleva adelante la Escuela Municipal de Tenis.

El programa de Colonia de Verano 2026 se realiza en todos los centros deportivos de la ciudad. Las jornadas están guiadas por profesores de los espacios y también cuentan con guardavidas y servicio médico a disposición de la comunidad.