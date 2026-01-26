En el marco de la Colonia de Verano 2026, la comunidad disfrutó de actividades en la Pista de Atletismo Municipal

Quienes disfrutan la propuesta del Gobierno local participaron de un día de entrenamiento en el espacio “Abel Acevedo”, ubicado en el Polideportivo Sarmiento. La iniciativa se lleva adelante en 18 centros deportivos de Tigre hasta el 13 de febrero.

El Municipio de Tigre continúa con el desarrollo de la temporada 2026 de la Colonia de Verano. En ese marco, vecinos y vecinas que concurren a la propuesta realizaron actividades en la Pista de Atletismo “Abel Acevedo”.

Los concurrentes vivieron la experiencia de un día de entrenamiento en el flamante espacio ubicado en el Polideportivo Sarmiento del centro de la ciudad.

La Colonia de Verano 2026 se desarrolla en los 18 centros deportivos municipales y cuenta con más de 11.000 personas inscriptas.

Las actividades se llevan adelante hasta el 13 de febrero y son supervisadas por profesores de los polideportivos locales. Además, la comunidad cuenta con personal médico a disposición durante toda la jornada.