Sigue el éxito de “Verano en tu Barrio”

Cultura, entretenimientos, servicios…

Con una masiva convocatoria, la Municipalidad de José C. Paz dio inicio ayer sábado 24 de enero a la segunda edición 2026 de “Verano en tu Barrio”, el exitoso programa recreativo impulsado por el Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, que busca llevar entretenimiento, cultura y servicios gratuitos a toda la comunidad durante el receso vacacional.

La Plaza de los Abuelos se convirtió en el epicentro de la jornada inaugural, que congregó a familias enteras desde las 16 hasta pasadas las 22 horas en una verdadera fiesta popular organizada por la Secretaría de Gobierno municipal.

Una propuesta integral para la comunidad

El evento ofreció una amplia variedad de propuestas que combinaron gastronomía, música en vivo, servicios municipales y economía social. Los vecinos pudieron disfrutar de un paseo gastronómico con diversas opciones culinarias y food trucks, mientras que los stands de emprendedores ofrecieron productos locales a precios accesibles.

La Dirección General de Envión brindó cortes de pelo gratuitos para los ciudadanos, en tanto que la Dirección de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad Municipal, con sus agentes municipales, garantizaron el desarrollo seguro y ordenado de la actividad.

Música y entretenimiento para todos

La jornada contó con las actuaciones estelares del grupo Red y Pura Kandela, además de bandas soporte locales que le dieron el toque artístico característico de José C. Paz. Todo el espectáculo fue libre y gratuito, ratificando el compromiso de la gestión de Ishii con el acceso popular a la cultura y el entretenimiento.

Este segundo encuentro marca el inicio de una serie de siete jornadas que se desarrollarán cada sábado durante la temporada veraniega, permitiendo que los vecinos que permanecen en la ciudad durante el receso vacacional puedan disfrutar de actividades recreativas de calidad en sus propios barrios.

Del lanzamiento participaron el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Director del Cementerio, Roberto Denuchi; el Secretario de Seguridad, Miguel Narváez; y las referentes de la Dirección de Envión, Lili Parisi y Alondra Sosa, quienes junto a sus equipos de trabajo garantizaron el éxito de esta iniciativa pensada exclusivamente para la gente.

“Verano en tu Barrio se consolida así como una de las propuestas más exitosas de la gestión de Mario Ishii, demostrando que es posible brindar opciones de calidad, gratuitas y cercanas para que todos los paceños disfruten del verano en su ciudad”, aseguran fuentes del municipio.