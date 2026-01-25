“Noches de Jazz & Blues y otras músicas”, el ciclo del Municipio abre su agenda 2026 para el disfrute de los vecinos
El programa cultural se llevará adelante en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante de Tigre todos los domingos de febrero a las 19h. El objetivo de la actividad es brindar un espacio de calidad a los artistas locales para poder mostrar su arte.
El ciclo del Municipio de Tigre “Noches de Jazz & Blues y otras músicas” ya cuenta con su programación para febrero. Artistas locales podrán mostrar su música en el centro de la ciudad con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
El cronograma de horarios, días y bandas para el segundo mes del año será el siguiente:
-Domingo 1 a las 19h – Brazilian Suite (Latin Jazz)
-Domingo 8 a las 19h – Rusconi Organ Trío (jazz)
-Domingo 15 a las 19h – Alambre Gonzalez (Blues)
-Domingo 22 a las 19h – Tremendo Solcito (Candombe)
Los géneros del jazz y el blues son expresiones en las que los artistas argentinos lograron reconocimiento a nivel mundial. El objetivo es ponerlos en valor, a través de la presentación de artistas locales consagrados y emergentes, como así también de artistas invitados de gran trayectoria.
Cabe destacar que la entrada es totalmente libre y gratuita y el ingreso al recinto es por orden de llegada.
Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.