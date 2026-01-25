Una Pileta con Olas, Arena y Palmeras para sentirte en el Caribe

Queda a sólo 30 minutos de CABA y sin gastar una fortuna. Es en Moreno, zona oeste del Conurbano Bonaerense, muy cerca de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pileta con olas, juegos, parrillas y un predio verde gigante por menos de $10.000.

A sólo media hora de CABA, existe un polideportivo que tiene una pileta con olas. Así como lo lees: a 30 minutos de Buenos Aires podés disfrutar de una pileta con olas, agua cristalina, palmeras y hasta arena sin gastar una fortuna.

En esta pileta se siente como estar en el Caribe pero muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Se ubica en el Polideportivo DAM y se trata de un espacio que recientemente inauguró su pileta con olas en Moreno.

Además de la pileta con olas, el predio cuenta con una pileta de natación que alcanza hasta cuatro metros de profundidad y otra especialmente diseñada para niños, con menos de ochenta centímetros, ideal para los más chicos. Todo está organizado para que grandes y chicos puedan disfrutar del agua de forma segura en un plan familiar para pasar el día en la pileta.

Pero el Polideportivo DAM no es sólo piletas. El lugar es enorme y ofrece múltiples opciones para pasar el día completo. Hay patios de juegos para chicos, mesas y bancos bajo la sombra de los árboles, canchas de hockey, fútbol y vóley, una ciclovía para recorrer el predio y hasta un microestadio.

Para comer, se puede optar por los foodtrucks que funcionan dentro del predio o usar las parrillas disponibles para cocinar lo que cada uno lleve.

El ingreso es gratuito para los residentes del partido de Moreno, siempre que acrediten domicilio. Si no sos de Moreno, la entrada general tiene un valor accesible, con tarifas diferenciadas para adultos, menores, jubilados y pensionados, mientras que las personas con CUD ingresan sin costo.

El acceso a la pileta con olas y al resto de las piletas está incluido en la entrada y se cobra un valor adicional por el uso de parrillas y el estacionamiento.

FUENTE: www.bairessecreta.com

Antes de ir, es importante tener en cuenta algunos datos clave. El polideportivo se encuentra sobre la Ruta Provincial 24, en el kilómetro 56.5, en Cuartel V, Moreno, y abre los sábados y domingos de 9 a 19 horas. No se permite el ingreso con bebidas alcohólicas y, si es la primera vez que visitás el lugar, es obligatorio registrarse presentando DNI físico. Además, solo se aceptan pagos digitales.