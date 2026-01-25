24 de enero: Día Internacional de la Educación. José C. Paz. UNESCO

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 24 de enero fue el ‘Día Internacional de la Educación’, y desde José C.Paz (Ciudad del Aprendizaje), se pone a la juventud en el centro este tema, tal como es el LEMA 2026 de la UNESCO, no solo como estudiantes, sino como co-creadoras y co-creadores de las políticas educativas que vienen.

La educación es más fuerte cuando la juventud participa activamente en su diseño y cambio.

En José C. Paz se han hecho 115 escuelas, 5 Facultades y una Universidad. Por eso, entre otras cosas, forma parte de la UNESCO, y el senador electo e intendente en uso de licencia Mario Ishii es Secretario Ejecutivo para las Ciudades de Aprendizaje.

Ishii, en sus últimos discursos en UNESCO dijo lo siguiente: “La educación debe ser una prioridad para todos los alcaldes y es fundamental que los gobiernos centrales inviertan más en esta área. Sin educación, no hay futuro. Esta premisa fue algo que pude reafirmar durante la 6ta Conferencia Internacional de la Red Ciudades del Aprendizaje donde participe como secretario ejecutivo por Latinoamérica.

Como Intendente de José C. Paz, he trabajado durante 25 años para mejorar la educación en nuestro distrito y por ese motivo destaco continuamente nuestros grandes logros y esfuerzos por incluir a todos.

Por un lado, encontramos países que están trabajando con la Industria 4.0 o con IA y por el otro hay países en los que faltan alimentos y agua y no se puede estudiar. Tenemos que trabajar con todos nuestros esfuerzos en solucionar esta problemática que nos interpela como sociedad.

Yo creo que todos los alcaldes debemos apostar fuertemente a la Educación, pero son los gobiernos centrales los que deben disponer más porcentaje de inversión en esta materia.

Sin Educación no hay futuro. Trabajemos en solucionar los problemas educativos como prioridad, por el bienestar de nuestros pueblos”.