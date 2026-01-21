Vicente López comienza el año a puro cine con proyecciones de Hitchcock, Miyazaki, John Waters y películas argentinas

Dentro de la iniciativa de Casa Abierta, el ciclo de actividades de verano con grandes propuestas en espacios culturales, Vicente López presenta una amplia programación de cine para el mes de enero, con funciones en salas y al aire libre, en distintos géneros y formatos.

En primer lugar, habrá cine al aire libre en Quinta Trabucco (Melo 3050) con lo mejor de Studio Ghibli, el estudio de cine japonés de animación alabado por la crítica especializada. Primero se presentará “La princesa Mononoke”, de Hayao Miyazaki, el jueves 22 de enero, y luego será la oportunidad de “La colina de las amapolas”, una semana después, el jueves 29 de enero. Las dos proyecciones se realizarán a las 20.30 horas.

Por otro lado, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) dirá presente de la mano de un ciclo que recorre el terror con clásicos como “Psicosis”, la pieza dirigida por Alfred Hitchcock que se podrá ver el jueves 22 de enero a las 19 horas. También se podrá disfrutar de títulos locales como “Plaga Zombie” el domingo 25 y “El Monstruo de la Laguna Negra”, un ícono de los monstruos de Universal, el jueves 29, ambos a las 19 horas.

Por último, en el Cine York de Olivos (Juan Bautista Alberdi 895) se expondrá una selección del director John Waters, conocido a principio de los años 1970 por sus películas de culto, con títulos como “Desperate Living”, “Pink Flamingos”, entre otros. También habrá lugar para la proyección de “Historias Extraordinarias”, el film nacional dirigido por Mariano Llinás con la narración de tres historias caóticas, para el domingo 25 de enero a las 18 horas.

Las entradas son gratuitas y por orden de llegada, hasta agotar la capacidad.

Para conocer la agenda completa del verano con actividades y horarios, los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://www.vicentelopez.gov.ar/webfs/agenda-verano-2026.pdf