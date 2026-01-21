Afianzando Lazos, el programa del Municipio de Tigre que acompaña a la comunidad en el proceso adoptivo de niños, niñas y adolescentes

Se trata de una propuesta que consiste en el asesoramiento a personas que quieren formar familia a través de la adopción. Para consultas e inscripciones a los talleres que se realizan en el CAFyS de General Pacheco enviar un mail a [email protected] .

En General Pacheco, el Municipio de Tigre realiza el programa Afianzando Lazos, una iniciativa que tiene como finalidad acompañar a la comunidad en el proceso adoptivo de niños, niñas y adolescentes que se encuentran a la espera de ser integrados a una familia por decisión judicial.

Se trata de talleres de orientación y asesoramiento destinados a quienes quieren formar una familia a través de esta modalidad. Son encuentros donde se realizan espacios de reflexión, entrevistas individuales e intercambio de testimonios.

Las actividades se llevan adelante en el Centro de Atención Familiar y de la Salud (CAFyS) situado en la calle Salta 550: se realizan un total de 6 encuentros de 15 h a 17 h. Es para destacar que el programa se ejecuta de manera articulada con los juzgados de Familia.

Las personas interesadas en inscribirse deben enviar un mail a [email protected]