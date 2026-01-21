Los Polideportivos de San Fernando tienen nuevos talleres de Gaming y DJ en el verano

Son nuevas propuestas que se brindan en los Polis dentro de las “Actividades Juveniles”, que combinan deportes y recreación para chicas y chicos de 13 a 17 años. La inscripción está abierta en la página web www.sanfernando.gob.ar/deportesverano2026

Los Polideportivos de San Fernando incorporaron en el verano las novedosas “Actividades Juveniles” con deportes y recreación, dirigidas a jóvenes de 13 a 17 años. Y, como parte de su programación, incorporó una propuesta especial de talleres de Gaming con E-Sports y de DJ con producción y edición musical; dos interesantes ciclos que promueven la creatividad y el desarrollo de habilidades técnicas y cognitivas.

El Secretario de Deportes del Municipio, Carlos Traverso, explicó: “Son actividades nuevas que implementamos y rotan entre los diferentes Polideportivos, donde tenemos computadoras, Play Stations, tablets para usar en los diferentes eSports, aparte de las tradicionales actividades que se realizan de Natación y otros deportes. Estamos muy contentos por su desarrollo, y durante el verano estaremos recorriendo todos los Polideportivos para que más jóvenes tengan la posibilidad de disfrutarlos”.

Por su parte, Yankee DJ, a cargo de los talleres, comentó: “Convocamos a los chicos para que se puedan adaptar a las nuevas tecnologías, muchos no están sorprendidos porque ya están ligados con la música y se integran fácilmente a la parte musical, de DJ, de edición; a otros les gusta cantar, y eso está buenísimo. Así vamos armando algo lindo en cada Polideportivo. Trabajar con chicos siempre está muy bueno, porque vienen con fuerza de voluntad, con ganas de aprender, de escuchar música que une muchas cosas y que es inevitable porque siempre está. Están totalmente enganchados con estos talleres que implementó San Fernando, por eso los invitamos a sumarse”.

Para que los adolescentes de 13 a 17 años puedan formar parte de estas propuestas es necesario inscribirlos en la “Actividad Juvenil” que ofrecen el Polideportivo N°1 (Arnoldi y Pasteur), Poli N°2 (Ruta 202 y Pueyrredón), Poli N°5 (Guatemala y Gilardoni), Poli N°6 (Av. Avellaneda y Francia), Poli N°7 (Arnoldi y Alvear), Poli N°8 (French y Chacabuco) y Poli N°9 (Serrano y Ruta 202). Los padres, madres o tutores responsables pueden anotarlos de forma presencial en cada dependencia o realizar la preinscripción online en la página web www.sanfernando.gob.ar/deportesverano2026