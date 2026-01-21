Paseo de Bicicletas Nocturno en San Isidro

Una alternativa para vivir el verano en movimiento

Todos los miércoles y viernes, de 20.30 a 23.00h, se cierran al tránsito 3 km de la avenida Unidad Nacional para fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos para toda la familia.

Con el objetivo de incentivar la actividad física y reforzar el uso de los espacios públicos, el Municipio de San Isidro impulsa una nueva edición del Paseo de Bicicletas Nocturno, una propuesta pensada para disfrutar del verano al aire libre en un entorno seguro y cuidado.

Durante el verano, todos los miércoles y viernes, de 20.30 a 23.00h, se interrumpe el tránsito vehicular en un tramo de casi tres kilómetros de la avenida Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe. Este corredor se transforma en un gran espacio recreativo donde vecinos de todas las edades pueden caminar, correr, andar en bicicleta, practicar rollers o utilizar los aparatos aeróbicos de la estación saludable.

El circuito, que rodea el Hipódromo, también cuenta con juegos infantiles para los más chicos, y áreas pensadas para el disfrute familiar.

Como parte de la propuesta, a las 20.45h se dictan clases gratuitas de Mix Dance, a cargo de profesores especializados, en el cruce de Unidad Nacional e Italia, sumando una opción más para quienes buscan combinar ejercicio y diversión.

El Paseo Nocturno complementa al tradicional Paseo de Bicicletas diurno, que funciona los domingos y feriados, de 8.00 a 14.00h, e incluye clases abiertas de yoga a las 10 de la mañana.

Además, el Municipio continúa promoviendo hábitos saludables con clases gratuitas de funcional, running fit, mix dance y yoga en diferentes plazas y parques del distrito. El cronograma completo de actividades, con días, horarios y ubicaciones, puede consultarse en: https://www.sanisidro.gob.ar/propuestasenespaciospublicos