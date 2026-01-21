El cáncer en la tercera edad

Por Lic. Marisa Oviedo Romero

En la actualidad el cáncer es conocido por ser una enfermedad del adulto mayor, ya que a partir de los 50 años de vida es cuando comienza a subir el índice de diagnósticos oncológicos. En los países desarrollados, la edad promedio para un diagnóstico de cáncer ronda los 70 años. Esto se debe a que, junto con el avance tecnológico y científico, la expectativa media de vida de la población ha tenido un aumento considerable.

La situación del enfermo está relacionada con el mayor tiempo de exposición que haya tenido frente a factores cancerígenos ambientales como rayos UV, contaminación ambiental, humo de cigarrillo, y sustancias químicas, entre otras; la disminución de vigilancia del sistema inmunológico, conocida como inmunoenvejecimiento, la menor habilidad del organismo para reparar el ADN, y la mayor susceptibilidad de las células.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Dentro de los múltiples factores de riesgo, existe un gran número de condiciones que deben tener lugar en la vida de una persona para que ésta se encuentre en riesgo de desarrollar un cáncer. Algunos de ellos son la edad avanzada, antecedentes familiares, predisposición genética, estilo de vida poco saludable, exposición a factores ambientales cancerígenos (agroquímicos, asbesto, radiación, contaminación del aire, etcétera)

Factores de protección

Dentro de este grupo de factores de riesgo encontramos algunos que son modificables y que, con ciertos cambios, pueden ser llevados al plano de factores de protección o prevención. Entre otros, se debe mantener un estilo de vida saludable, una dieta balanceada, hacer ejercicio físico de manera regular, descansar ocho horas diarias, beber agua regularmente y en cantidad apropiada, etcétera. Se debe, además, evitar o abandonar el consumo de sustancias como el cigarrillo, el alcohol, cumplir con el calendario de vacunas recomendadas para adultos mayores y asistir periódicamente a los controles médicos.

Frente al diagnóstico de cáncer

Llegado el caso, el profesional médico hará una evaluación médica global y señalará los pasos a seguir. Dará especial importancia a los recursos psicológicos y de afrontamiento con los que cuenta la persona, su red de apoyo y su historia con el cáncer.

De allí surgirá la elección del tratamiento para alargar la esperanza de vida, tomando conciencia tanto el paciente como su entorno sobre las distintas posibilidades de encarar las decisiones más fructuosas para cada situación, y reducir los síntomas asociados a la enfermedad, mantener en lo posible la calidad de vida y las habilidades físicas y mentales del paciente.

¿Cómo puede acompañar la familia al paciente?

La familia ocupa un lugar sumamente importante en esta tríada médico-paciente-cuidador, pues es ésta la que proveerá al paciente los cuidados diarios.

Este acompañamiento puede consistir en ayudar con las actividades domésticas diarias, la atención personal, las comidas (incluida la compra de víveres y su preparación); acompañamiento a las citas, cambios en el hogar para reducir el riesgo de caídas, organizar y gestionar el papeleo y los turnos para estudios y consultas. También, asegurarse de que tome los medicamentos según el cronograma y estar alerta ante los efectos secundarios.

Además de lo detallado, el acompañamiento implica una oportunidad para afianzar vínculos, conectarse desde lo emocional y espiritual para compartir y validar con el paciente aquello que lo angustia, que le preocupa, que le duele. Teniendo un diálogo abierto, empático, donde escuchar y acompañar los deseos del paciente y respetando sus decisiones. Y atravesar juntos esos cambios provocados desde que llegó el cáncer, para favorecer el bienestar mental y la calidad de vida de la persona que lo sufre.

Psicóloga a cargo del área Familiares y Cuidadores del Programa Autocuidado de Fundación SALES