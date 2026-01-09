San Isidro refuerza la seguridad de su parque más grande con 60 cámaras con IA y visión nocturna

Se trata del Golf de Villa Adelina. El Municipio cuadruplicó la cantidad de dispositivos para vigilar las 22 hectáreas de espacio verde y sus alrededores, incluyendo accesos claves a la Panamericana.

El Municipio de San Isidro completó el despliegue de un nuevo sistema de seguridad en el Parque del Golf de Villa Adelina. Con la instalación de 60 cámaras de videovigilancia, se cuadruplicó la capacidad de monitoreo en el predio, que hasta hace poco contaba con 15 unidades operativas.

La iniciativa forma forma parte de un plan integral que ya suma 2.100 nuevos equipos en todo el distrito. El foco en Villa Adelina es clave: se trata de un predio de 22 hectáreas de paisaje protegido -el más grande de San Isidro- que cada día recibe a cientos de vecinos para realizar diversas actividades deportivas y disfrutar el aire libre.

La nueva red de cámaras no sólo cubre el interior del parque, sino que establece un “blindaje” en las arterias que lo rodean. El despliegue técnico se concentró en el perímetro delimitado por las calles Thames, Luis María Drago, Edison, Martina Céspedes, Fondo de la Legua y Rivera.

Además, el monitoreo se extendió a puntos neurálgicos de tránsito pesado y accesos rápidos, incluyendo: ambas manos de la Colectora de Panamericana; los corredores de José María Moreno; Lamadrid y avenida de Mayo; y el acceso principal de José María Moreno y Colombres.

Desde el Municipio explicaron que el salto no es sólo cuantitativo. Se reemplazaron antiguos dispositivos por unidades 4K con tecnología multisensor y visión nocturna. Estos equipos cuentan con un zoom de alta potencia capaz de identificar detalles nítidos a 200 metros de distancia, lo que permite al Centro de Operaciones Municipal (COM) eliminar los “puntos ciegos” que existían en las zonas arboladas del parque.

“La inteligencia artificial integrada permite el reconocimiento automático de matrículas y rostros, agilizando la respuesta policial y la obtención de pruebas para la Justicia”, destacaron fuentes municipales. El sistema también refuerza el anillo digital en los accesos a la Panamericana, detectando automáticamente vehículos con pedidos de captura o irregularidades.

El Parque del Golf, ubicado en José María Moreno 1189, es un punto de encuentro social donde conviven la Casa de la Cultura, sendas aeróbicas y zonas de esparcimiento para mascotas. Abierto de lunes a domingos (de 8:00 a 19:30), su extensión lo hacía vulnerable a incidentes menores o falta de control en los perímetros.

Con estas nuevas 60 cámaras, el objetivo es que el vecino pueda disfrutar de las caminatas y el ciclismo con la tranquilidad de que cada rincón del predio está siendo vigilado en tiempo real. “No se trata solo de vigilar, sino de prevenir y llegar antes”, concluyeron desde el Municipio.