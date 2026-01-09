Malvinas Argentinas refuerza la vacunación contra el dengue en nodos de salud

El municipio de Malvinas Argentinas continúa con la campaña de vacunación contra el dengue en nodos de salud distribuidos en todo el distrito. Esta acción preventiva busca reducir los riesgos de la enfermedad y acercar la vacuna a vecinos y vecinas mediante centros de atención cercanos a cada barrio.

La vacunación está dirigida a personas de entre 15 y 59 años y se realiza en el horario de 09 a 15 horas. Los centros de salud facilitan el acceso a la vacuna de manera gratuita.

Uno de los puntos habilitados es el Centro de Salud El Primaveral, ubicado en Japón 2777, entre Costa Rica y Uruguay, en la ciudad de Grand Bourg, donde la vacunación se realiza los lunes y miércoles. También se encuentra disponible el Centro de Salud Santa María, en Santos Vega 215, entre B. Lynch y A. Brown, en Grand Bourg, con atención los miércoles y viernes.

A su vez, el Centro de Salud San Calal, ubicado en Dr. Marcelo Fitte 4651, en la ciudad de Ing. Adolfo Sourdeaux, vacuna los martes y viernes. En la ciudad de Villa de Mayo, el Centro de Salud Parque Alvear, situado en Colpayo 2896, entre Godoy Cruz y Darragueira, brinda atención los martes y jueves. Además, el Vacunatorio Central del Hospital Materno Eva Perón, en Av. Del Sesquicentenario 1200, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués, funciona de lunes a viernes.

Para conocer el listado completo y actualizado de todos los puntos de vacunación disponibles, se puede ingresar en www.malvinasargentinas.gob.ar

La prevención es fundamental y la vacunación es una forma concreta de cuidarse y cuidar a los demás.